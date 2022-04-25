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Çilem Dağıstanlı bir sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirdi

Güzelyurt’a bağlı Doğancı’da faaliyet gösteren kahvaltıda ün yapmış , Argonya’nın ev sahipliği yaptığı,23 nisan Ulusal Egemelik ve Çocuk Şenliği geçtiğimiz hafta Cumartesi günü gün boyu etkinlikler düzenlendi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 19:33
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Çilem Dağıstanlı bir sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirdi

Sosyal sorumluluk projeleri ile  adından sıkça bahsedilen, bir çok projeye imza koyan Genç girişimci Çilem DAĞISTANLI S.O.S Çocuk Köyü, Algım Eğitim Merkezi, Çağlayan Çocuk Yurdu, Merkezi Cezaevi Kadın Koğuşu’dan sonra bu kez Argonya’da 23 Nisan’a özel çocuklara bir sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirdi. Hem eğleniyoruz, Hem öğreniyoruz, Sevgiyi  paylaşıyoruz adlı projede çocuklara cupcake yapımı ve süsleme tekniklerini öğretti.

Dağıstanlı etkinliğe başlamadan önce çocuklara hijyen’den bahsetti daha sonra birlikte cupcake yapıp pişirip sonrasında da süsleme yaptılar. Çocukların gözlerindeki mutluluğun her şeyden önemli olduğunu ifade eden Dağıstanlı,çocukların etkinlikte çok mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi. Hem eğlendiler, hem öğrendiler. Çocuklar ayrıca günün anısına resimler çektirdiler. 

Dağıstanlı,çocuklara katılım belgesi ve hediye verdi. ŞekerLokum Direktörü ve Genç girişimci Çilem Dağıstanlı önümüzdeki günlerde farklı projelere de imza atmaya hazırlanıyor.
Argonya’da cupcake etkinliğinin yanında,  Çocuk Yogası, Satranç Atölyesi, Neye Yolculuk ve Yüz Boyaması da gerçekleşti.

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