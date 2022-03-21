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Çilem Dağıstanlı, projelerine imza atmaya devam ediyor

Güzelyurtlu genç girişimci, Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 20:08
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Çilem Dağıstanlı, projelerine imza atmaya devam ediyor
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Güzelyurtlu genç girişimci, Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

Merkezi Cezaevi, SOS Çocuk Köyü, Çağlayan Çocuk Yurdu, ve 3. Kez Algım Özel Eğitim Merkezinde 21 Mart Down Sentromlu Çocuklara özel Cupcake Etkinliği düzenledi. Dağıstanlı; ‘’Benim Sevgim Dünya’ya Yeter’’ Farklıyım. Farkındamısın. Sevgiyi Paylaşıyoruz, dedi. Çocuklara, öncelikle hijyenden bahsederek,cupcake yapımı ve süslemesiyle ilgili bilgilendirildi. Çocuklara öncelikle,cupcake malzemeleri öğretildi, ve cupcake yapımı ve süslemesini yaptılar.

Çocuklar ayrıca günün anısına resimler çekildi , çocuklara katılım belgesi ve hediye verildi. Etkinliği organize eden Şekerlokum Direktörü ve Genç Girişimci Çilem Dağıstanlı da bu işe hobi olarak 9 yıl önce başladığını anlatarak, aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini kaydetti. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini vurgulayan Dağıstanlı, çocukları sevindirmek, eğlendirmek ve onların el becerilerini ortaya çıkarmak, kendilerine güven duygularını artırmak ve farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik organize ettiğini ifade etti. Dağıstanlı, çocukların yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu görmenin paha biçilmez olduğunu vurgulayarak, etkinlikteki tüm detayları onlara özel olarak hazırladığını kaydetti. ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir de yaptığı konuşmada 3 yıldır onlara desteğini tüm sevgisiyle esirgemeyen Çilem Dağıstanlı’ya teşekkür etti.

Çilem Dağıstanlı’nın ismini duyar duymaz çocukların nasıl heyecanlandığını anlattı. Çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Genç girişimci Çilem Dağıstanlı önümüzdeki günlerde farklı projelere de imza atmaya hazırlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Çilem Dağıstanlı
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