Cimnastikciler 23 Nisan'da hem yarıştı hem eğlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cimnastik Federasyonu minikler arası müsabakalar düzenledi.

Geniş katılımla gerçekleştirilen müsabakalarda çocukler hem eğlendi hem de yarıştı.

Tüm çocukların müsabakaların ardından ödüllendirildiği yarışlarda tüm çocuklar güzel performanslar sundu. Uzun aradan sonra bu federasyon döneminde yeniden düzenlenen bu müsabakaların devam edeceği ifade edilirken miniklerin hem birbirleriyle yarıştığı hem de eğlendiği bir etkinlik gerçekleştirilmesinden dolayı aileler de memnun kaldı.