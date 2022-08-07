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Çin gizlice roket test ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti tıpkı Elon Musk’a ait olan SpaceX firmasının Falcon9 roketlerinde olduğu gibi yeniden kullanılabilen bir roketi gizlice test ediyor.

07 Ağustos 2022 Pazar 22:51
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Çin gizlice roket test ediyor
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Çin’in yerel televizyon kanallarından Şinhua adında ki bir televizyon kanalı, geçtiğimiz günlerde bir haber yaptı.

Bu haberde Çin’e ait olan Long March 2F (Uzun Yürüyüş 2F) adlı roketin Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden alçak dünya yörüngesine gönderildiği belirtildi. Haberde ek olarak yeniden kullanılabilir test uzay aracı ibaresi kullanıldı.Şinhua’nın yaptığı haberde uzay aracının görevleri olarak, uzayın barışçıl kullanımı için teknik destek sağlaması, yeniden kullanılabilirlik ve yörüngedeki hizmetlerin teknik doğrulamasının test edileceği belirtildi.

Çin Devleti tarafından geçtiğimiz ocak ayında yayımlanan resmi uzay raporunda, “Yeniden kullanılabilir uzay taşımacılığı sistemleri için kritik teknolojiler üzerine araştırmaları güçlendirmeye ve buna uygun uçuş denemeleri yapmaya devam edilecek. Düzenli fırlatmalara yönelik artan ihtiyaca karşılık olarak Çin, uzaya çıkış ve uzaydan dönüş kapasitesini geliştirmek ve uzaya giriş ve uzaydan çıkışı daha verimli hale getirmek için yeni roket motorları, kombine döngü tahriki ve üst aşama teknolojileri geliştirecek.” İfadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinUzay
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