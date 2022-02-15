Çin'in fırlattığı roket 4 Mart'ta Ay'a çarpabilir

Yetersiz yakıt nedeniyle Dünya'ya dönemeyen SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin 4 Mart'ta Ay'a çarpabileceği iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Astronom Bill Gray, Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX'e değil Çin'in ulusal uzay ajansına ait olduğunu belirtti.
Gray, roketin Çin Uzay Ajansı'nın Ay programının bir parçası olarak 2014'de fırlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendirici roketi '2014-065B' olduğu bilgisini paylaştı.
Öte yandan çarpma esnasında Dünya'nın emniyette olacağı ifade edildi.
UZAY ÇÖPLERİ SORUNU YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Fakat hadise, uzay atıkları meselesini yeniden gündeme getirdi. Astronom Jonathan McDowell, "Bu hatalı hadise, uzay nesnelerinin uygun şekilde izlenmemesi sorununun altını çiziyor" dedi.
Falcon 9 roketi, görevini tamamlamasının ardından yakıtının bitmesi nedeniyle kaotik bir yörüngede dolaşıyor. Geçen ayın sonunda astronomlar, Şubat 2015'te fırlatılan roketin Ay'a çarpmasının beklendiğini duyurmuştu.