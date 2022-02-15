Çin'in fırlattığı roket 4 Mart'ta Ay'a çarpabilir

Mart ayında Ay'a çarpması beklenen roketin SpaceX'e ait olduğu iddialarını yalanlayan astronomlar, roketin Çin'in fırlattığı Chang'e 5-T1 güçlendirici roketi olduğunu ifade etti.