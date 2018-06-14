Cin uslanmadı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Geçtiğimiz yıl evine yapılan baskınında iki çeşit uyuşturucu ile yakalanarak, yargılanan Ozan Cin, bu kez de Lokmacı kapısında uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren polis, Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken Ozan Cin’in üzerinde arama yaptı. Cin, 28 gram Hintkeneviri ile yakalandı. Yapılan sorgulamada suçunu itiraf eden Cin, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Tutukluluk duruşmasında zanlı aleyhindeki iddiaları aktaran polis, 12 Haziran tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ozan Cin’in üzerinde yapılan aramada yaklaşık 28 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklandığını, uyuşturucunun analize gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ifade verdiğini ve bu ifadenin de araştırılacağını kaydetti.

Polis, soruşturma maksatlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.