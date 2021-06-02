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Çınarlı Şehitleri Anıldı

Çınarlı Şehitleri , Çınarlı Şehitliği’nde düzenlenen  törenle anıldı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:55
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Çınarlı Şehitleri Anıldı

Saat 10.00’da gerçekleştirilen törende,  Gazimağusa Kaymakamlığı adına Geçitkale Bucak Sorumlusu Cüneyt Arkıner, KTBK  Komutanlığı adına  Gazimağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, GKK  adına  4. Piyade Alayı Komutan Vekili Personel Albay Alper İmren,  Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, siyasi parti temsilcileri, dernek, kurum, kuruluş, vakıf ve okul temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı, ardından istiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşması ve şehitler için dua okunmasıyla son buldu.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Çınarlı’daki 8 şehidin  şehit oldukları tarihlere dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının en küçük yerleşim birimlerinde dahi  milli mücadelenin her döneminde şehitler verildiğini vurguladı.

“Bu topraklar kolay vatan yapılmadı. Bedeli de kan ve candı” diyen Töre, Kıbrıs’ın 20 Temmuz Barış Harekatı ile yeniden Kıbrıslı Türklerin vatanı olduğunu söyledi.

20 Temmuz’da gelen Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkının  özgürlüğünü ve vatanını  koruduğunu ve bir daha geri gitmemesi gerektiğini söyleyen Töre,  bayrakları asla indirtmeyeceklerini söyledi.

Töre,  Türkiye’nin garantörlüğünün devam edeceğini,  KKTC’nin milli devlet olarak yaşayacağını, şehitlerin bıraktığı emaneti yaşatacaklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Çınarlı Şehitleri
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