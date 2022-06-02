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Çınarlı şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı

Çınarlı şehitleri, bugün düzenlenen törenle anıldı. Çınarlı Şehitler Anıtı ve Atatürk Büstü alanında yer alan törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

02 Haziran 2022 Perşembe 13:20
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Çınarlı şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı

Meclisten yapılan açıklamaya göre, anma töreninde bir konuşma yapan Zorlu Töre, “Kıbrıs’ta barış istediklerini ancak bu barış gerçekleşirken özgürlükleri ve sonraki nesilleri tehlikeye sokarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından vazgeçerek bunun mümkün olamayacağını” söyledi.

1570’den başlayarak 1974’e kadar bu topraklarda şehitler verildiğini anlatan Töre, “Mutlu Barış Harekâtı ile adanın huzura kavuştuğunu” ifade etti.

Bugün oynanan oyunun ise garantilerin ortadan kaldırılmak istenmesi olduğuna değinen Töre, bazı çevreler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen devlet olarak yoluna devam etmemesi için çaba gösterildiğini söyledi.

Töre şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler kabul etmezmiş… Avrupa Birliği kabul etmezmiş…Eğer onlara soracak olsaydık ne Mutlu Barış Harekatı olurdu ne de KKTC bağımsız bir devlet olarak ilan edilirdi. Bize KKTC’yi Aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz hediye etti.. Çınarlı’da sekiz şehide karşı da sorumluluğumuz vardır”

“Onları unutturmak isteyenlere boyun eğilmeyeceğini” söyleyen Töre, “Devletten Cumhuriyetten vazgeçmeyiz. Türk ordusundan, TMT ruhundan, Mücahit ruhundan asla vazgeçmeyiz. Onların emanetlerini taşımak ve bizden sonraki nesillere sapasağlam taşımak hepimizin görevidir” şeklinde devam etti.

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