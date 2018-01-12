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Cinayet davası karara kaldı

Aralarında yaşanan tartışma sırasında Eshref Abdülkariov’u bıçaklayarak öldüren Melih Arnavut’un Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen son duruşmasında cinayet anı görüntüleri izletildi

12 Ocak 2018 Cuma 10:03
Cinayet davası karara kaldı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de 11 Temmuz tarihinde aynı iş yerinde çalıştığı Ukrayna’lı arkadaşı Eshref Abdülkariov’u işten çıkıp eve gittikleri sırada, sokak ortasında kavga sonucu karnına bıçak saplayan ve ölümüne neden olmakla yargılanan Melih Arnavut aleyhindeki davada sona gelindi.

Temmuz ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde yargılamayı bekleyen Arnavut dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Arnavut’un avukatı Senem Palabıyık hazır bulundu.

Dava görüşülürken cinayet anının görüntüleri Ağır Ceza salonunda izlendi.

İzlenen kamera görüntülerinde Arnavut’un bir bıçak darbesi ile yaraladığı Abdülkariov’u olay yerinde bırakıp kaçtığı, olaya tanıklık eden görgü tanığının ise olayın ardından bankta oturduğunu olay yerinden geçen bir aracın yaralıyı hastaneye götürdüğü belgelendi.

Palabıyık: Ömür boyu vicdan azabı çekecek

Melih Arnavut’un avukatı Senem Palabıyık, görüntülerin ardından müvekkili aleyhinde hafifletici nedenleri mahkemeye aktardı.

Palabıyık, Arnavut’un 2004 yılında ülkeye geldiğini, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 2017 yılı Ocak ayında yine ülkede askerlik görevini tamamladığını aktardı.

Arnavut’un Ankara’da bulunan annesine de baktığını gece gündüz iki ayrı işte çalışarak yaşamını kazandığını ifade eden Palabıyık, “Müvekkilim gündüzleri bir şantiyede görevli geceleri ise bir barda barmendi. 7 aydır aynı yerde çalıştığı iş arkadaşı ile aralarında hiçbir husumet yoktu. İş çıkışını evine gitmek için biri maktul üç kişi yola çıktılar ve alkolün de verdiği kötü bir hisle aralarında yaşanan tartışma sonucu müvekkilim kayıtlarda da görüldüğü üzere maktulü uzaklaşması için kovaladı. Daha sonra istenmeyen bir sonuç yaşandı ve müvekkilim yaşanan bu olayın ardından ömür boyu vicdan azabı çekecek” dedi.

 “Katil damgası yedi”

Avukat Senem Palabıyık, istenmeden yaşanan bu olayın ardından müvekkilinin toplum tarafından katil damgası yediğine değindi. Arnavut’un yakalandığı andan itibaren polise yardımcı olduğuna ve suçunu kabul ettiğini ifade ederek uygun bir ceza talebinde bulundu.

“Adam öldürme” suçundan yargılanan Melih Arnavut’un gözyaşları ise dikkat çekti. Avukatı Palabıyık’ın savunması ve görüntülerin izlendiği esnada Arnavut gözyaşlarına hâkim olamadı.

 Dava karar için ertelendi

Başkan Fadıl Aksun, Başsavcılık ve savunma avukatının beyanlarını tamamlaması üzerine davayı karar için erteleyerek oturumu kapattı.

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