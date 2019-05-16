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Cinayet davası sürüyor

16 Mayıs 2019 Perşembe 21:55
Cinayet davası sürüyor
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(Kamalı Haber) - Girne -Alsancak'ta 2018 tarihinde Memduh Ulugün'ü bıçaklayarak öldüren Meryem Doğu Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade vermesinin ardından bugün de Savcı Egemen Metay tarafından istintak edildi.

Savcı Egemen Metay, sanığın zorla cinsel ilişki iddialarının doğru olmadığını ifade etti. Metay, sanığın gönül rızası ile Memduh Ulugün ile birlikte olduğunu savundu.

Savcı Metay, sanığa kaç kez ilişki yaşandığını sorunca, sanık Doğu, 4 veya 5 kez zorla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Savcı Metay, bunun doğru olmadığını, 10-11 kez birlikte olduklarını savundu. Metay, Bunların bir kısmı kendi evimizde bir kısmı da Ulugun’un evinde gerçekleşti” dedi.

Meryem Doğu ise bunun doğru olmadığını söyledi. Her defasında kendisi ile zor ve tehditle ilişkiye girdiğini öne sürdü.

Savcı, ilk olayın ne zaman olduğunu sordu.

Sanık, 2017 Kasım ayında onun evinde yaşandığını söyledi.

Savcı Metay, bu olaydan birkaç ay önce yani temmuz ayında Ulugun ile birçok kez telefon görüşmesi olduğunu ve bunun nedeni sordu.

Sanık, “Eşim işe gittiği zaman ben de marketten bir şeyler lazım olduğunda Memduh abiden istiyordum. Aile gibi olmuştuk ve yardım istedim birkaç kez” dedi.

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Savcı, bir görüşmenin 16 dakika sürdüğünü, söyledi ve “Marketten bir şey istemek bu kadar uzun mu sürer “diye sordu.

Sanık, eşinin telefonunu kullandığını ifade etti ve onun da görüşmüş olabileceğini söyledi.

Sanık, “Babam yaşımdaki adamla yatacak kadar karaktersiz değilim” dedi

Savcı Metay, ilk ilişkinin yaşandığı günle ilgili tekrar sorular sordu.

Sanık Doğu, “Evlerinde temizlik yapıyordum. Bana üzüm suyu diye bir şey içirdi. Bayıldım”dedi.

Savcı, “O içtiğin ilaçlı bir şey değil şaraptı. Biliyordun ve içtin”dedi. Sanık bu iddiayı da kabul etmedi, asla alkol kullanmadığını söyledi.

Sanık, korktuğu ve ailelerin dağılmaması için sustuğunu söyledi.

Savcı Metay, “Bir ilişkiniz vardı. Ortaya çıktı. Kabahatli olduğunuz için aile meclisi toplandı ve senin Ulugun’ü öldürmene karar verildi. Eşin ve sen plan yaparak Ulugün’ü öldürdün” dedi.

Savcı, “Olay günü Ulugun’ü çağırdın, bıçak alıp yanına gittin. Bir tane sapladıktan sonra kaçmaya başladı. O esnada eşin gelip Ulugün’ü uttu ve kabine doğru vur dedi. Ulugün’deki 18 bıçak darbesinin çoğu kalp bölgesindeydi” dedi.

Sanık, kendisini kaybettiğini ve olay anını hatırlamadığını söyledi.

Savcının sorgusunun ardından savunma iki tanık daha dinletti. Tanıkların dinlenmesinin ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet DavasıMeryem DoğuMemduh UlugünHaberGündemKıbrıs
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