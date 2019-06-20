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Cinayet davasında karar 5 Eylül’de açıklayacak!

20 Haziran 2019 Perşembe 22:03
Cinayet davasında karar 5 Eylül’de açıklayacak!

Alsancak'ta Memduh Ulugün'ü 6 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet ve Meryem Doğu hakkındaki cinayet davası tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davası karara kaldı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan heyetin baktığı davada dün savunma ve iddia makamı hitaplarını yaptı.

 Hitapların yapılmasının ardından dava karar için 5 Eylül 2019 tarihinde ertelendi.

Alsancak'ta 13 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda Meryem Doğu ile Mehmet Doğu’nun Memduh Ulugün’ü altı bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilmişti. Olay günü tutuklana sanıklardan Meryem Doğu cinayeti kabul ederken, Mehmet Doğu rolü olmadığını öne sürdü.

 

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