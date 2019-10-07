Cinayet davasında karar 9 Ekim’de açıklanacak!

Girne’de 1 Eylül 2018 tarihinde çocuk parkında meydana gelen Hasan Polat Sepetçioğlu cinayeti ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Fevzi Şanverdi dün “Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma” ve “Sarhoşluk” suçlarından itham edildi.

Sanık taammüden adam öldürme hariç aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etti.

İddia makamı da taammüden adam öldürme davası hakkında takipsizlik kararı verdiği için sanığın geriye kalan davaları kabul etmesiyle davayı karara bıraktı.

İthamın ardından iddia makamı mahkemeye olayla ilgili 20 emare sunarken, olgulara da değindi.

Sanığın olayın öncesinde Hasan Polat Sepetçioğlu ile kız meselesi yüzünden bir internet kafede tartıştıklarını, daha sonra Sepetçioğlu, A.K ve sanığın birlikte limana indiklerini, Sepetçioğlu’nun oradaki parkta bulunan banka uzandığını, sanığın arkadaşı A.K’ye “Biz Hataylıyız. Bak kelle nasıl kesilir gör” dedikten sonra yanında taşıdığı bıçakla Sepetçioğlu’nu 2 kez boynundan ve 1 kez de sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını belirtti.

İddia makamı, sanığın Beycanlar’da bir kahvehanede gözaltına alındığını ifade etti. İddia makamı tutuklanan sanığın 184 promil alkollü olduğunu da belirtti. İddia makamı sanığın benzer sabıkası olmasa da vahim zarar ve ciddi darp suçlarından sabıkası olduğunu ifade etti.

İddia makamının ardından söz alan sanık avukatı müvekkilinin 35 yaşında olduğunu, 8 kardeş olduklarını, ailesiyle birlikte yıllar önce çalışmak için KKTC’ye geldiklerini, 2004 yılında babasının onları terk ettiğini, 2015 yılında annesini kanserden kaybettiğini, 2017 yılından küçük erkek kardeşinin Hatay’da boğularak yaşamını yitirdiğini, bu olaylardan dolayı sanığın alkol bağımlısı olduğunu, olay günü de alkollü olduğunu, sokaklarda yaşadığını, bazen banklarda yatıp kalktığını belirterek, ceza verilirken mülayim davranılmasını talep etti.

Savunma olay günü maktulün kız meselesi yüzünden tartıştığı sanığa etek giydireceğini söylediğini, kavga ettiklerini, “gel kozlarımızı paylaşalım” diyerek olay yerine çağırdığını, maktulün de alkollü olduğunu iddia etti.

Mahkeme başkanı Füsun Cemaller, davayı karar verilmek üzere 9 Ekim 2019 tarihine erteledi.