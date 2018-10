Cinayet olayında gelişme

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi sanık Nidai Şanlı’ya olan Bin TL borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürüp Dede’ye elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) ve Zekeriya Kurucu’nun ilk tahkikat (PI) duruşmasına dün de devam edildi. Dünkü duruşmada, İddia Makamı tarafından tanık olarak dinletilen Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu şahadetine devam ederken 32 emare daha mahkemeye ibraz edildi. Olay Yeri İnceleme Uzmanı Zorlu’nun ardından, Müfettiş Muavini Halil Seven de İddia Makamı tarafından ikinci tanık olarak mahkemede şahadet verdi. Tanıkların şahadeti sırasında maktul Dede’nin cinayet tarihinden 19 gün önce yine Çanakkale Göletine kaçırılarak darp edildiği ve Dede’ye elektrik verildiği de ortaya çıktı.

Zorlu: “10 Ocak tarihinde Dede’nin fotoğraflarını çektim…”

Dünkü duruşmada, kaldığı yerden şahadet vermeye devam eden Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu, meseleye ilişkin birçok emareyi daha mahkemeye ibraz etti. İddia Makamı tanığı Zorlu, 10 Ocak 2018 tarihinde saat 00:10’da Mağusa Polis Müdürlüğü Adli Şubeden aldığı bilgide Kennedy Dede isimli kişinin darp edildiğini, Dede’nin Mağusa Devlet Hastanesi’nde olduğu ve konu kişinin fotoğraflarının çekilmesinin istenildiğini öğrendiğini söyledi. Ayni tarihte Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne gittiğini söyleyen Zorlu, Dede’nin önce kıyafetli sonra kıyafetsiz olarak vücudunun fotoğraflarını çektiğini anlattı. Zorlu, yine ayni gün saat 08:40’ta Çanakkale Göletine giderek burada Dede’nin belirtmiş olduğu, kendisinin kaçırılıp elektrik verildiği ve darp edildiği bölgenin genel olarak fotoğraflarını çektiğini aktardı.

“Suyun 60 cm kadar içerisinde yatıyordu…”

Olay Yeri İnceleme Uzmanı Hasan Zorlu’nun şahadetinin bitmesinin ardından İddia Makamı tarafından ikinci tanık olarak Müfettiş Muavini Halil Seven de mahkemede şahadet verdi. Seven, 30 Ocak 2018 tarihinde Adli Şubede bulunduğu bir sırada telefoniyen aldığı bir bilgide Çanakkale Göletinde siyahi bir erkek şahısın cesedinin olduğunu öğrendiğini söyledi. Durumu Adli Şube Tahkikat Amiri Müfettiş Erkan Yahat’a bildirdiğini söyleyen Seven, oluşturdukları bir polis ekibi ile olay yerine gittiğini aktardı. Seven, olay yerine yaklaştıklarında karşı istikametten bir aracın geldiğini ve araç içerisindeki A.S’nin kendilerine el işareti yaparak durdurduklarını söyleyerek, A.S’nin kendilerine ihbarı yapanın kendisinin olduğunu söyleyip durumu aktardığını ve beraber olay mahalline gittiklerini anlattı. Olay mahalline gittikleri zaman suyun yaklaşık 60 cm kadar içerisinde yüz üstü, pantolonu diz hizası altına kadar sıyrılmış, ayakkabısız, 25 yaşlarında siyahi bir erkeğin yattığını gördüğünü anlatan Seven, gerekli olay yeri tedbiri almak için takviye ekipler ve 112 Hızır Servisine bilgi verdiğini söyledi. Seven, 112 Hızır Servisi ekiplerinin müdahale yaptıkları esnada cesedin pozisyonunun değişebileceği için kendisine ait cep telefonu ile cesedin fotoğraflarını çektiğini ve albüm haline getirip Müfettiş Erkan Yahat’a teslim ettiğini söyledi.

“Sol göğsündeki dövmeden Dede olduğunu anladım…”

İddia Makamı tanığı Müfettiş Muavini Halil Seven, 112 Hızır Servisi ekibinin cesedi çevirdiği ve müdahalede bulunmak için cesedin giymekte olduğu tişörtü yırttığı zaman cesedin sol göğsünde 4 satır yazıdan oluşan bir dövme olduğunu gördüğünü aktardı. Seven, cesedin, dövmeden, olay mahallinden ve yüzünden 9 Ocak 2018 tarihinde ayni olay bölgesinde meydana gelen “Adam kaçırma” ve “Darp” meselesinin müştekisi olan Kennedy Dede olduğunu anladığını söyledi. Akabinde Polis Memuru Ali Kalaycı’yı, cesedin Dede’ye ait olup olmadığını teyit etmek için Dede’nin kalmakta olduğu apartmana yolladığını anlatan Seven, Polis Memuru Ali Kalaycı’nın, Dede’nin evine gittiği zaman Dede’nin bir önceki akşamdan beri evde olmadığını, Dede’nin ev arkadaşının evde olduğunu ve Dede’yi teşhis edebileceğini öğrendiğini söyledi. Seven, akabinde Dede’nin ev arkadaşının olay mahalline getirilmesini ve Dede’yi teşhis etmesini sağladığını belirterek, cesedin Dede’ye ait olduğunu teyit ettiğini anlattı.

“Dede bir çok çelişkili beyanda bulundu…”

Müfettiş Muavini Halil Seven, 9 Ocak 2018 tarihinde yine telefoniyen aldıkları bir bilgide birileri tarafından darp edilen bir kişinin Ayluga bölgesinde çaresizce dolaştığını öğrendiğini ve konu bölgeye gittiğinde ise Kennedy Dede’yi yalınayak bulduğunu söyledi. Dede’nin kendilerine bir çok çelişkili beyanlarda bulunduğunu söyleyen Seven, Dede’nin kendilerine eski Lefkoşa yolu DAÜ giriş kapısının bulunduğu bölgede otostop çektiği bir sırada kendisini tanımadığı bir erkek ve bir bayan şahsın durarak aracına aldığını, araca bindikten kısa bir süre sonra konu kişilerin kendisine elektrik vermeye ve darp etmeye başladıklarını, kendisini Çanakkale Göletine zorla götürdüklerini ve burada da kendisini darp edip elektrik verdiklerini beyan ettiğini anlattı. Seven, akabinde Dede’yi Mağusa Devlet Hastanesine götürerek doktor kontrolünden geçirildiğini ve gerekli muayenelerinin yapılmasını sağladığını söyleyerek, yine Dede’nin vücudunun fotoğraflanmasını sağladığını anlattı. Seven, bu olayla ilgili olarak gerekli tüm araştırmaların yapılmasını sağladığını ancak olayı meydana çıkaramadığını aktardı.

“Zekeriya Kurucu, Dede’yi kaçırdıklarını itiraf etti…”

Şahadetine devam eden Müfettiş Muavini Halil Seven, 30 Ocak 2018 tarihinde olay mahallindeki işlerinin bitmesi üzerine Adli Şubeye gittiğini ve şubede bulunduğu sırada Zekeriya Kurucu’ya bir önceki gece nerede olduğunu sorduğunu söyledi. Sorusu üzerine Zekeriya Kurucu’nun “Onu biz kaçırdık. Ne olduysa anlatayım” şeklinde cevap verdiğini söyleyen Seven, akabinde Zekeriya Kurucu’ya kanuni ihtarda bulunup gönüllü ifadesini aldığını anlattı.

Duruşma 23 Ekim tarihinde devam edecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, mesai saatinin dolmasından dolayı duruşmayı 23 Ekim tarihine tehir etti.