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Cinayet soruşturması tamamlandı

Girne’de 45 yaşındaki Elif Lort’u bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Abdullah Çelik teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Mart 2020 Cuma 12:36
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Cinayet soruşturması tamamlandı

Girne’de 45 yaşındaki Elif Lort’u bıçaklayarak öldüren 42 yaşındaki Abdullah Çelik teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 Mart 2020 tarihinde Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde bulunan Kyrenia Twins isimli apartmanın önünde 41 promil alkolün etkisi altındayken, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Elif Lort’un hayatını kaybettiğini söyleyen Polis, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını ve olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini kaydeden Polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair yapılan kontrolünde ceza-i ehliyetinin olduğu yönünde rapor temin ettiklerini söyledi.Polis aktarmış oldukları tüm olgular ışığında zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek tutuklu beklemesinin uygun olacağını ve bu durumda 3 ayı aşmayacak şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Elif LortCinayetSoruşturma
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Sert 2020-03-27 14:57:44

E yok be birda birakin kopegi disarda teminatmis belanizi versin bunu lazim asasiniz be asasiniz

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Vatandaş 2020-03-27 13:59:59

Daha Neyin soruşturması tobeler olsun. Nerde eski zamanlarda cinayet işledin? Ya as idam et yada sok hapise at anahtarı dereye birak çürürsün

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Hakan Yavaş 2020-03-27 13:55:35

Abdullah Denen katil sadece bir katil değildir. Aynı zamanda labunya dır. Puşt tur. İpne dir. Bu yavşağı hapisanede s**sinler.

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