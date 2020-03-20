Cinayet soruşturması, tüm hızıyla devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen adeta kan donduran cinayete kurban giden 45 yaşındaki Elif Lort’un cinayet zanlısı 42 yaşındaki Abdullah Çelik, bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli müfettiş muavini Hüseyin Zaifer yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı.

Zaifer, zanlının 8 Mart 2020 tarihinde Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde bulunan Kyrnia Twins isimli apartmanın önünde 41 promil alkolün etkisi altındayken, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun

çeşitli yerlerinden 11 bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Hastaneye sevk edilen 45 yaşındaki Elif Lort’un hayatını kaybettiğini ifade eden Zaifer, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti.

Zaifer, olayda kullanılan cinayet aleti olan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu vurgulayarak, kendisinin gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluk emri alındığı bilgisini veren Zaifer, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını belirtti.

Polis, 9 Mart günü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından cinayete kurban giden

Elif Lort’un ölüm sebebinin “Delici/kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve

büyük damar kesileri, iç ve dış kanama” sonucu olduğunu açıkladı.

Lort’un otopsisinde, 11 bıçak darbesi aldığının tespit edildiğini kaydeden Zaifer, soruşturmanın ve zanlının uzun olan ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, çok sayıda kamera görüntüsünün halen incelendiğini söyledi.

Zaifer, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair ikinci kez doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirterek, zanlının tahkikata etki edememesi açısından 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.