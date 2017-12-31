Cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 6 oldu!

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne’ye bağlı Alsancak’ta önceki gün sabaha karşı 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug'un öldürülmesi ile ilgili Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim isimli zanlılarda gözaltına alındı. Tutuklanan üç kişinin, katil zanlısı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh ile birlikte havaalanında gittiklerine dair tespit yapıldığı belirtildi. Öte yandan cinayet aleti bıçağın henüz bulunamadığı öğrenildi.

Zanlıları duruşmaya çıkaran Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer olayla ilgili bulguları aktardı. Zaifer, zanlılar Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim’in zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh cinayetiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Girne’de belirlenerek, tutuklandığını kaydetti.

2 gün hücrede kalacaklar

Zaifer , zanlı Omar Makram Amin Al Qutob’ın katil zanlısı Maxim H. M.A. Afref ile birlikte aynı araçta Ercan Havalimanı’na gittiklerini tespit ettiklerini söyledi. Zaifer, diğer iki zanlı Aymen Mohammed Ahmet Amerah ve Nashat Hatem İbrahim’in ise katil zanlısı Maxim H. M.A. Afref’in aracının arkasında arkalı önlü havalimanına gittiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis Müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.