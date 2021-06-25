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Gönyeli'de Şüpheli Ölüm
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Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen ölüme sebebiyet verme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı  E.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Haziran 2021 Cuma 12:45
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Cinayet Şüphesi; Zanlı 3 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen ölüme sebebiyet verme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.İ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, olguları aktardı.

Polis, 24 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde zanlının Gönyeli’de ikamet etmekte olduğu apartmanın çatı katından arkadaşı Hakan Yalçın’ın düştüğünü anlattı.

Polis, zanlının arabasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü ancak henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tekrar Gönyeli’deki ikametgâha götürdüğünü anlattı.

Polis, Hakan Yalçın’ın ikametgâhta fenalaşması üzerine zanlının 112 Acil Servisi aradığını ve Hakan Yalçın’ın devlet hastanesine götürülürken vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mı̈ştekiyi saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını anlattı.

Polis, zanlının evinde huzurunda yapılan aramada 12 büyük paket sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, müştekiye otopsi yapılacağını ve meselenin soruşturulacağını söyleyerek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 25.06.2021 12:55
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