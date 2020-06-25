Cinayet şüphesiyle aranılan zanlı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Gönyeli’de dün akşam Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak, meselde zanlı olarak aranmakta olan Türkmenistan uyruklu Azat Nurmamedov’un tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği söylendi.