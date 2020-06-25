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Cinayet şüphesiyle aranılan zanlı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı, Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak, meselde zanlı olarak aranmakta olan Türkmenistan uyruklu Azat Nurmamedov’un tespit edilerek tutuklandığı açıkladı...

25 Haziran 2020 Perşembe 09:41
2268 Okunma
Cinayet şüphesiyle aranılan zanlı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Gönyeli’de dün akşam Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak, meselde zanlı olarak aranmakta olan Türkmenistan uyruklu Azat Nurmamedov’un tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği söylendi.

Anahtar Kelimeler:
Veysi Akdeniz
Yorumlar
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Kibris 2020-06-25 09:54:19

Sokun sokun bunun icine onunuze geleni allah belani versin serefsiz tipsiz pezevek senin lazim derini yuzsunler it kopek

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Vatandaş 2020-06-25 11:00:25

Kansız bu Türkmenistanlılar kıbrısta yaşlı erkeklerin çoğunun dostu Türkmenistanlı kadınlar yani karısıda erkeğide birbirinden kansız onursuz şerefsizdir para için yapmicakları pislik yoktur bunlara bulaşan mutlak canından olur en iyisinin Allah bin belasını versin nalet şeytanın tohumları bakalım bu zavallı adamcazı ne için öldürdü Türkmen sukası

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ADEM 2020-06-25 11:41:10 @Vatandaş

Senin soyun nedir acaba. Bir kişinin yaptığı yüzünden bütün millete böyle ağıza alınmayacak hakaretler edemezsin.

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Magusalı 2020-06-25 12:51:57

Türkmen çeteleri hastaneleri sardı, hasta bakıyorlar. Allah kimseyi son günlerinde bu çetelerin eline düşürmesin. Hem paranızdan olursunuz hem de canınızda.

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