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Cinayet zanlıları için karar 23 Eylül’de açıklanacak

05 Eylül 2019 Perşembe 19:11
Cinayet zanlıları için karar 23 Eylül’de açıklanacak

Kamalı Haber

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü 6 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet ve Meryem Doğu hakkında açıklanması beklenen karar heyetin toplanamaması nedeniyle ertelendi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, kararı 23 Eylül tarihine erteledi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davasının kararı 5 Eylül’e bırakılmıştı. Uzun süren duruşmaların ardından karara kalan davada sanık Meryem Doğu, Mehduh Ulugün’ün kendisine defalarca tecavüz ettiğini, susması için tehdit ettiğini, ilk tecavüzün ise ilaçla bayıldıktan sonra olduğunu öne sürmüştü. Meryem Doğu, eşinin gerçeği öğrendiğini, olay günü amacının onu öldürmek olmadığını, konuşmak için bir araya geldiğini ancak kendisine hakaret edince öldürdüğünü söylemişti.Mehmet Doğu da cinayetle alakası olmadığını, gerçeği öğrendikten sonra Ulugün’le konuştuğunu ancak onu öldürmek gibi bir plan yapmadığını iddia etmişti. Mehmet Doğu, olay günü bağırtılar duyduğunu, eşi Meryem Doğu’nun Ulugün’le boğuştuğunu, yanlarına gidince bıçakladığını anladığını ve olaya müdahale edip, Ulugün’ü kurtarmaya çalıştığını söylemişti. İddia makamı ise çiftin planlayarak, Ulugün’ü öldürdüğünü belirtip, mahkemeye olgular sunmuştu. Mahkeme dava sürecinin ardından kararı 5 Eylül 2019 tarihine ertelemişti.

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Gerçekçi değil 2019-09-05 20:08:35

Bir kere tecavüze uğradı diyelim şikayet etmedi sonrası artık zevke mi giriyor ? Anlamadım ki ? Burda yalan kokusu var nasıl bir ilişkiyse aralarındaki zamanla anlaşmazlık olunca öldürdüler adamı heralde.

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