Cinayet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Mart ayında meydana gelen soygun ve cinayet olayı ile ilgili olarak aran ve Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı İmran Ashan Güney de tutuklanarak dün Kuzey'e iade edildi. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.