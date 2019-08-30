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Cinayet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Mart ayında meydana gelen soygun ve cinayet olayı ile ilgili olarak aran ve Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı İmran Ashan Güney de tutuklanarak dün Kuzey'e iade edildi. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. 

30 Ağustos 2019 Cuma 16:57
Cinayet zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Mahkemede yeminli şahadet veren  Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan’ın dün KKTC’ye aide edildiğini ve daha önceden aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. İneci, zanlının cinayetle bağının araştırıldığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.  

Mahkemede söz hakkı verilen İmran Arshan, herhangi bir şey söylemedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İmran Ashan Güney
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Hakkı 2019-08-30 18:53:11

Gerçek katil bunun olduğu nerden belli ? Bence bu değildir piyondur bu

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