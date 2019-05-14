Cinayet zanlısı mahkemede dinlendi

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Girne -Alsancak'ta 2018 tarihinde Memduh Ulugün'ü bıçaklayarak öldüren Meryem Doğu dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Tanık olarak dinlenen sanık, Ulugün ile gönül ilişkisi olmadığını, birkaç kez cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Doğu, Ulugün’un evine kiracı olarak yerleştiklerini ifade ederek, şunları anlattı: “Eve taşındıktan ilk 10 ay içerisinde Memduh abinin hiçbir ters hareketini görmemiştim. Bana kötü gözle bakacağı aklıma bile gelmezdi. Onlar ailecek bize bizde onlara gidiyorduk. Ben Memduh beyin eşine de ev işlerinde yardım ediyordum. 10 ay boyunca çok iyi aile ilişkilerimiz oldu. Bir gün yine Memduh beyin eşi benden evi temizlememi istedi. Ben de sabah saatlerinde gittim. Memduh Bey ve oğlu evdeydi. Kapıları camları açtım temizliğe başladım. Oğlu bir süre sonra gitti. Beni evi temizlerken Memduh Bey bana, “Bizim akrabalar çok güzel üzüm suyu yaparlar. İstersen size de getireyim. Çocuklara da içirirsin” dedi. Ben de içtim, ne olduğunu bilmiyorum. Başım döndü, düştüm. Uyandığımda Memduh Bey çırılçıplaktı. Benim de alt kıyafetim yoktu. Çığlık attım. Ne yaptın sen dedim. “Şeytana uydum” dedi. Temizlik yaparken açtığım tüm kapı ve pençeleri kapatmıştı. Ben de sen ne yaptın, seni kocama söyleyeceğim” dedim. O da, “Söylersen senin başın belaya girer. Kendi isteğinle yaptın derim. Zaten temizlikçiler evlere gittiğinde bu tür şeyler yapıyorlar. Kimse sana inanmaz. 30 yıllık karım bana inanır. Hem Türkiye’de erkekler ya karılarını öldürüyor ya da boşuyor. Senin başına da bunlar gelir” dedi. Kendimi evden dışarı attım. Eve inip ağladım. Bu olaydan sonra mesafe koydum. Eşimin işe gidiş saatlerini bildiği için evin etrafında dolaşıyordu.

Bana dört kez zorla sahip oldu. 4 ay boyunca da taciz etti. 12 Mart 2018 tarihinde olaydan bir gün önce eşim telefon faturamı öderken kayıtlarda onu aradığımı gördü ve bana hesap sordu. Ben de onu alıp sakin bir yere gidip yaşadığım her şeyi anlattım. Ben sana ihanet etmedim, düştüm çırpındıkça battım dedim. Akşam eve geldik. Eşim olay günü sabahı Memduh abiyi aradı ve elektriklerin bozuk olduğunu, gelip bakmasını söyledi. Memduh Bey ile beni ilişkimiz olmakla suçluyordu.

Bu kadınla evleneceksin dedi. Ben de bu adamın karısı olacağıma ölürüm dedim. Eşim evden gitti. Memduh Bey de gitti. Bana inanmıyordu ben de Memduh beyi arayıp gelip doğruları anlatmasını istedim. Olay günü saat 12.00 sıralarında beni telefonda aradı ve dışarı çıkmamı söyledi. Bıçağı alıp yanına gittim. Ya beni bu pislikten kurtar ya da beni öldür dedim. Onu öldürme niyetim yoktu. O da git yuvana dedi. Evimi, çocuklarımı, eşimi her şeyimi kaybettim. Gel kocama gerçeği anlat dedim. Bana senin kızınla da yatsaydım böyle konuşmazsın dedi. Kendimi kaybettim. Bıçakla saldırdım. Tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmişim. Az ceza almak için bunları anlatmadım. Dört çocuk annesiyim, çocuklarım bilsin ki anneleri kötü bir kadın değil.