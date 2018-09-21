Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Girne’de kendisine küfür ettiği gerekçesi ile 184 promil alkol tesiri altında bankta uyumaya devam eden Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

19 gündür soruşturma amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı Şanverdi, dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Yargıç, zanlının itham edildiği davaların ağır hapislik gerektiren suçlar olduğunu, bu nedenle davaların görüşüleceği zamana kadar, 3 ayı geçmeyecek şekilde, cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Sepetçioğlu olay yerinde öldü

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede verdiği ifadede zanlı Fevzi Şanverdi’nin “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Zaifer, 1 Eylül tarihinde zanlı Şanverdi ile müşteki Sepetçioğlu’nun aralarında meydana gelen tartışma sonucu 184 promil alkol tesiri altında bankta uyumaya devam eden Hasan Polat Sepetçioğlu’nu boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Şanverdi’nin başka sabıkaları var

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlının işlediği suçu itiraf ederek, gönüllü ifade verdiğini, olay yeri ve yakınlarında temin edilen birçok kamera görüntüsünün incelendiğini kaydetti.

Zaifer, Şanverdi’nin 2015 yılında “Vahim zarar”, 2001 yılında ise “İkametgâhtan sirkat” suçlarından sabıkası olduğunu ifade etti.

Şanverdi cezaevine gönderildi

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Zaifer, zanlının davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.