Cinayetle ilgili 12 tutuklu var

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu Gönyeli’de tespit edilerek tutuklanan 12 yabancı uyruklu şahıs Gönyeli'de tespit edilerek soruşturma maksatlı tutuklandı. Olayda kullanıldığına inanılan bir kiralık araç emare alındı. “Taamüden adam öldürme”, suçlamasıyla tutuklanan zanlılar 1) Ezeh Christopher (E-29-Nijerya) 2) Ambrose Kelechi Onyeukwu(E-33-Nijerya), 3)Nana Fosu Awoture Nkansah (E-30-Gana),4) Wayne Ayanda Moyo (E-26-Zimbabwe), 5) Afamaefune Hanry Uwadibie(E-31-Nijerya), 6) Amanda Nyambawe(K-22-Zimbabwe) , 7)Clement Ozuman Manufur (E-21-Nijerya), 8)Christian Chukwuka Ezani(E-31-Nijerya), 9) Gabriel Kelechi Muukwe (E-31-Nijerya) , 10) Chinonso Chiemelie Onue(E-31-Nijerya), 11) Prience Ogunmanam(E-29-Nijerya) Ve 12) İfeanyıchukwav Valentine Eze (E-33 Nijerya) dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Cem Ozan, 19 Nisan’da saat 07.00’de Haspolat-Taşkent anayolunun bir buçuk kilometrelerinde siyahi Afrika kökenli bir erkek cesedinin bulunduğunu belirtti. Ozan, Adli tıp uzmanı tarafından cesede yapılan otopside maktulun künt kafa travması, beyin kanamaları ve elle boğma (asfiksi) sonucu öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi. Ozan, olayla ilgili yürütülen soruşturmada çevre şahadetleri ve incelenen kamera görüntülerinde zanlılara ulaşıldığını kaydetti. Ozan, Ezeh Christopher, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo’nun gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini mahkemeye aktardı. Ozan, olaydan önce, olay sırasında ve sonrasında diğer zanlıların olaya karıştıklarını ileri sürdü. Ozan, meselenin çok ciddi olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Avukat Ramadan Sanıvar, Ezeh Christopher, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo’nun ifadelerinin yargıç kaidelerine uygun alınmadığını ve darp edildiklerini savundu. Tahkikat memuru Cem Ozan, iddiaları reddetti. Avukat Sanıvar, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar 7,8,9,10,11,12 hangi suçla tutuklandıklarını bilmediklerini ve hiçbir suça karışmadıklarını anlattı.

Huzurunda verilen şahadeti değrelendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmalarına emir verdi.