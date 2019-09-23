Cinayette karar açıklandı: 7 tutuklu

Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından Doğu çiftinin yakınları mahkemede olay çıkardı. Mahkemede çıkan tartışmada Kıdemli Savcı Egemen Metay'a saldıran yedi kişi tutuklandı.
Mehmet ve Meryem Doğu çifti yargılandıkları suçtan suçlu bulundu. Öte yandan Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin aldığı ceza 27 Eylül’de açıklanacak.
HABER KIBRIS
Son Güncelleme: 23.09.2019 15:43
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Bin gara belanizi versin artik, hem adam oldureceksiniz hem mahkemede olay cikaracaksiniz. Yeyin içine şimdi belki akıl gorsunuz