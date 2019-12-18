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Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çin’in orta kesiminde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:52
Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletininin Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Yerin 14 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
ÇinDeprem
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