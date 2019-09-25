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Çin’den Kıbrıs’ta ‘iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm’ açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang dün akşam başkent Pekin'de Kıbrıs meselesi ile ilgili açıklama yaptı

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:42
Çin’den Kıbrıs’ta ‘iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm’ açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang dün akşam başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin öteden beri Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları temelinde adil ve makul bir şekilde çözülmesini desteklediklerini belirterek, "Herhangi bir çözüm planının Kıbrıs Rum ve Türklerinin, iki toplumun çıkarlarına uygun olması gerektiğine inanıyoruz." dedi. 

"Çin, ilgili tarafları soğukkanlılığı sürdürmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların oluşması için Kıbrıs meselesinin adil ve barışçıl çözülmesini etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadelerini kullanan Gıng, BM üyesi olarak Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

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ÇinKıbrısUygunçözümDestekHaber
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