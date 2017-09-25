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Cindy uyuşturucuya izin vermiyor

Ercan Havalimanı’ndan önceki akşam giriş yapmak isterken detektör köpek Cindy’nin tepki vermesi sonucu 20 yaşındaki Onur Doğancı uyuşturucu ile yakalandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:53
Cindy uyuşturucuya izin vermiyor

Devrim Demir

Uyuşturucunun giriş kapılarından biri olan Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu trafiği önceki gün yine göze çarptı. Saat 18:20 sıralarında ülkeye giriş yapmak isteyen Onur Doğancının üzeri, Narkotik detektör köpek Cindy’nin tepki vermesi sonucu görevli polis ekipleri tarafından arandı.

Zanlı Doğancı’ya ait valizde sigara paketi içinde 1 gram hintkeneviri ele geçirilirken, yapılan sorgulamada Doğancı işlediği suçu itiraf etti.

Doğancı, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı aleyhinde soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek Doğancı’nın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, zanlı Onur Doğancı’nın önceki gün tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlı Doğancı’nın tasarrufunda 1 gram hintkeneviri ele geçirildiğini ve zanlının yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi.

Döşenci, zanlı aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifade olduğunu söyleyerek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

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