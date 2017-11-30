Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

"Çinler 5 adım mesafe kat etti"

Lefkoşa’da hafta sonu Nihat Aktaş’ın kullandığı minibüs çarpması sonucu ağır yaralanan 60 yaşındaki Günay Çinler’in hayatını kaybetmesi ile davanın seyri değişti. Aktaş, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:27
"Çinler 5 adım mesafe kat etti"
banner10

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde, City Royal Otel’in önünde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler’e yönetimindeki TAT 464 plakalı yolcu minibüsü ile çarpan Nihat Aktaş, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çarpma sonrası ağır yaralanan Çinler, önceki gün saat 16.20 raddelerinde yaşamını kaybetti.

Çinler’e yapılan otopsi sonucunda kanında 183 promil alkol tespit edildi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ülkede çalışma izinli olduğuna vurgu yaparak davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Özatılgan: Çinler 5 adım mesafe kat etti

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, hafta sonu meydana gelen kazada yaya Günay Çinler’in 5 adım bir mesafe kat ettiğini bu sürede minibüs şoförünün dikkatsiz seyrettiğini ve yayayı görmediğini kaydetti.

Kanında 183 promil alkol çıktı

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, zanlı Nihat Aktaş’ın 25 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, kazanın Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde, 38 yaşındaki Nihat Aktaş yönetimindeki TAT 464 plakalı minibüs ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler’e çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Özatılgan, olay yerine giden “112 Acil Servis” ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Çinler’in, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığını kaydetti.

Çinler’in 26 Kasım tarihinde beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydeden Özatılgan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede saat 16.20 raddelerinde yaşamını kaybettiğini belirtti.

Özatılgan, Çinler’e yapılan otopsi sonucunda kanında 183 promil alkol çıktığını ifade ederek, zanlı Nihat Aktaş aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Aktaş davasını tutuklu bekleyecek

Özatılgan, aktaş’ın ülkede çalışma izinli olarak kaldığını belirterek davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

banner22
Son Güncelleme: 30.11.2017 11:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Biyolojik ilaçma 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"
"Biyolojik ilaçma 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"
Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak "
Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak "
1-31 Aralık çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı...
1-31 Aralık çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim