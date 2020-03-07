Cinsel ilişkiye girdi, grup seks istedi

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) bir öğretmenin 17 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddialarının ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve polis tarafından yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yazışma ve belgeler neticesinde olaya adı karışan iki öğretmenin daha olduğu öğrenildi. . Eğitim Bakanlığı’nın 45 yaşındaki H.G. isimli beden öğretmenin ardından 50 yaşındaki S.M. isimli bilgisayar öğretmenin de cinsel istismar soruşturması kapsamında açığa aldığı öğrenildi.

17 yaşında Lefkoşa Türk Lisesi’nde eğitim gören E.S isimli öğrencinin, aynı okulda görev yapan H.G. adlı öğretmenle yaşadığı cinsel ilişkinin duyulması toplumda infial etkisi yaratırken soruşturma derinleştikçe olayın farklı boyutları da gün yüzüne çıkıyor. Ayrıca, KTOEÖS Disiplin Kurulu üyesi olan H.G.’nin sendikadaki görevinden de uzaklaştırıldığı açıklandı. Cinsel istismar iddiasıyla açığa alınan öğretmenler, soruşturma tamamlanana kadar görevine geri dönemeyecek. Diğer yandan polisin gizli soruşturma birimi tarafından titizlikle yürüttüğü soruşturmada adı ‘ortak’ olarak geçen bir öğretmen daha olduğu öğrenildi…

HABERCİ’nin güvenilir kaynaklardan edindiği iddialara göre, H.G. isimli öğretmen ile kız öğrenci arasında uzun süredir cinsel ilişki yaşanıyordu. Ancak iddialar bununla sınırlı değil… Ortaya atılan iddialara göre, H.G.’nin isteği doğrultusunda kız öğrencinin, öğretmen S.M. ile de ilişkiye girdiği öne sürüldü. Söz konusu öğretmenler kendilerine, kız öğrenciden başka liseli genç kızlar ayarlamasını ve farklı cinsel deneyimler yaşamalarını da istiyordu. Haberci Gazetesi’nin yaptığı araştırmada H.G.’nin yanı sıra iki öğretmenin daha olayla bağlantılı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı ve PGM Özel Soruşturma Birimi’nin konuyla ilgili gizli soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

“İKİ ÖĞRETMEN DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI”

Olayın duyulmasının hemen ardından görevden uzaklaştırma cezası alan H.G’nin ardından aynı okulda görevli S.M. adlı öğretmenin de olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Basında yer alan haberleri doğrulayan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, iki öğretmenin de soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Haberci Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Eylem, sendika olarak konuyu yakından takip ettiklerini soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Eylem, iki öğretmen hakkında yürütülen bir soruşturma olduğuna dikkat çekerek şu anda iki isminde zanlı olduğunu, ancak suçlu bulunmaları halinde yasada görevden men edilme de dâhil birçok yaptırımın söz konusu olabileceğini söyledi.

“BİRİLERİNİ KORUMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Olayı adı karışan ve KTOEÖS disiplin kurulunda da yer alan H.G.’nin sendikanın internet sitesinden adının kaldırılmasıyla ilgili çıkan haberlere de cevap veren Eylem, “Bu konuda tavrımız gayet açık ve nettir. Özellikle sosyal medya üzerinden bazı eleştirilere maruz kaldık. Kimsenin yanında taraf olma ya da kimseyi yargılama gibi duruşumuz yok. Yaşanan olaylar karşısında bakanlığın yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de sendika olarak sendikamızın disiplin kurulunda görevli bu arkadaşımızı soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırma kararı aldık. Bundan dolayı da ismi KTOEÖS’ün internet sitesinden kaldırılmıştır. Söylenen ve yazılanlar gibi kimseyi korumak amaçlı ismini saklamamız mümkün değildir” şeklinde konuştu.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ, GRUP SEKS İSTEDİ…

Haberci’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgi doğrultusunda H.G ve S.M isimli öğretmenler ile kız öğrenci arasında uzun süredir cinsel ilişki yaşandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra öğretmenlerin kız öğrenciden başka isimler de bularak grup seks yapma talebinde bulunduğu da edinilen bilgiler arasında. Öte yandan sapkın öğretmenlerin cep telefonunda kız öğrencilerinin müstehcen fotoğraf ve videoların bulunduğu, hatta bunları okul içerisinde “ortak” dedikleri başka öğretmenlere izlettiği de konuşuluyor. Öğretmenler ile kız öğrenci arasındaki WhatsApp yazışmaları da elden ele dolaşıyor. Söz konusu WhatsApp yazışmalarının içeriğinde cinsellik sohbetleri, müstehcen fotoğraflar ile videoların da olduğu öğrenilirken, ayrıca kız öğrencinin öğretmen H.G. ve S.M. ile cinsel ilişkiye girmesi için farklı kız öğrenciler ayarlamaya çalıştığının da aynı yazışmalarda yer aldığı

CİNSEL İÇERİK SİTESİNDE DE VAR…

Olay bununla da kalmıyor… LTL’de eğitim gören kız öğrencinin, aynı okulda görevli iki öğretmeni ile birlikte yer aldığı cinsel içerikli videonun dünyaca ünlü bir cinsel içerik sitesine yüklendiği, ancak olayın patlamasının ardından videonun söz konusu siteden silindiği de öğrenildi.