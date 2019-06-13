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Cinsel istismar zanlısı T.Y. 4 gün daha tutukla kalacak!

13 Haziran 2019 Perşembe 19:35
Cinsel istismar zanlısı T.Y. 4 gün daha tutukla kalacak!
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Kamalı Haber

Evden kaçan 14 yaşındaki kızı evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki T.Y. dün cinsel tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Evden kaçan kız çocuğunun bulunup ifadesinin alınması ile T.Y.’ye hakkındaki suçlama değişti. Kız çoğunun ifadesinde T.Y.’nin kendisi ile zorla ilişkiye girdiği yönünde beyan verdiği ve şikâyetçi olduğu öğrenildi. Tutuklu bulunan T.Y. dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşma zanlının 17 yaşında olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi.

Mahkemenin zanlı hakkında 4 gün tutukluluk kararı verdiği, bu süre içerisinde 14 yaşındaki kızın verdiği ifadenin doğruluğunun araştırılacağı öğrenildi.

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