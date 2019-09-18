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Cinsel istismar zanlısına tutukluluk!

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:08
Cinsel istismar zanlısına tutukluluk!

 Lefkoşa’da Şubat, Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen cinsel istismar suçlamasından methaldar olan zanlı İshak Yalman Yöncü dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, olguları aktardı. Polis, zanlı İshak Yalman Yöncü’nün 2019 yılı Şubat, Mart ve Nisan ayları içinde Lefkoşa’da komşusu olan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, olayın polisin bilgisine 10 Eylül’de geldiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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Anahtar Kelimeler:
ZanlıCinselHaberGündemIstismar
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vatandaş 2019-09-18 17:37:36

sapık ruhlu kansızlara nalet olsun inşAllah Allah bütün evlatlarımızı canlarımızı bu gibi kötü sapık yanlışlardan korusun inşAllah

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