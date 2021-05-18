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Cinsel istismarcı için rapor bekleniyor...

11 yaşındaki kızı taciz ettiği ileri sürülen 60 yaşındaki adam için doktor raporu bekleniyor

18 Mayıs 2021 Salı 17:38
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Cinsel istismarcı için rapor bekleniyor...

Kaynak:Ses Kıbrıs

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Soyel,  6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde yaşanan olayda 77 promil alkollü olan zanlının komşusunun açık olan kapısından eve girdiğini, 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, göğüs ve kalçalarını sıkarak cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi. Soyel, zanlının aynı gün tutuklandığını, ilk sözlü beyanında “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”dediğini aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi. Soyel, zanlının iki kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini, ancak henüz rapor temin edilmediğini, doktordan gelecek raporun beklendiğini ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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