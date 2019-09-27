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Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlı 7 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Alayköy’de 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

27 Eylül 2019 Cuma 14:55
Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlı 7 gün tutuklu kalacak

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Direktör, zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de saat 21.25’de Lefkoşa’da devlet hastanesinde müşteki C.U’nun babasının polise kızına tecavüz edildiğini bildirdiğini söyledi. Polis, zanlı B.U’nun 2015 ile 17 Eylül 2019 tarihinde zanlının, 16 yaşından küçük olan müştekiye ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunmaktan tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı B.U’nun 23.20’de tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin Adli Tıp Uzmanı ve psikiyatr raporunun beklendiğini anlattı. Polis, zanlı U.U’nun ise 2017 yılından itibaren müştekiye cinsel saldırıda bulunduğuna dair aleyhinde şahadet olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirterek, salimen yürütülebilmesi için zanlıların yedi gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Zanlıların avukatı, tutukluluk süresine itiraz etti. 

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların suçla bağlantısı olabileceğine değinip, 7 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.    

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Saldırı
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