Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Cinsel saldırı zanlıları tutuksuz yargılanacak

Ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunmuşlar

04 Ekim 2019 Cuma 16:16
Cinsel saldırı zanlıları tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber)

Alayköy’de 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz iddiası üzerine tutuklanan zanlılar B.U ile U.U tutuksuz yargılanacak.

2015 VE 2017 YILLARINDA DA CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞLAR

Zanlılar B.U ile U.U’nun 23 Eylül’de küçük kız çocuğunun babasının şikayeti üzerine tutuklandıklarını  zanlı B.U’nun 2015 ile 17 Eylül 2019 tarihinde 16 yaşından küçük olan kız çocuğuna ağılda, evinde ve arazi içinde cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.  

Tahkikatın kısmen tamamlandığını belirten Polis, zanlı U.U’nun ise 2017 yılından itibaren küçük kız ile cinsel saldırıda bulunduğuna dair ifadeler olduğunu belirtti. 

Yargıç Temay Sağer, her iki zanlının da yurtdışına çıkışını yasaklayarak tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alayköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hadi 2019-10-04 16:39:51

Yine bekleriz diyip mi yolladiniz yani :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nacizane 2019-10-04 17:57:19

2 kupa, 1de madalya vereydiniz...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatanperver 2019-10-04 17:29:43

Bu SAPIKLARI meydanda yagsiz kaziga oturtmali.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
SSSSS 2019-10-04 18:13:55

VAY A...K SERBEST MI NASIL ANLAMADIM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Tatar: Mali konularda önemli adımlar atılmakta
Tatar: Mali konularda önemli adımlar atılmakta
Bakan Taçoy Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti
Bakan Taçoy Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim