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Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Sarkar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2020 Salı 15:40
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Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti

Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Sarkar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı. Polis, zanlı Hasan Sarkar’ın Cinsel saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.12.2020 tarihinde Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde, soyunma odası koridorunda aynı yerde stajyer olan 17 yaşındaki kız çocuğunu arzusu hilafına iki eli ile başından tutup, yanaklarından öptüğünü ve eli ile göğsüne dokunduğunu anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa’da tespit edilip, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi,  zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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