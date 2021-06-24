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‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl hapislik

Girne’de 2019 yılında 15 yaşındaki kız çocuğuna ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklanan Ahmet Süner, aleyhindeki dava karara bağlandı.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:29
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‘Cinsel taciz’ suçuna 5 yıl hapislik

Girne’de 2019 yılında 15 yaşındaki kız çocuğuna ‘cinsel taciz’ suçundan tutuklanan Ahmet Süner, aleyhindeki dava karara bağlandı.

18 aydır hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Ahmet Süner, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Süner, aleyhinde getirilen ‘Cinsel taciz’ suçundan suçlu bulundu.

Başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin oluşturduğu heyet huzurunda görüşülen kararı Yargıç Şevket Gazi okudu.

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:33
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