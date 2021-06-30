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Cinsel tacizci mahkemeye çıkarıldı

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:14
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Cinsel tacizci mahkemeye çıkarıldı

Kamalı Haber

Alayköy’de meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.K. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Numan olguları aktardı. Polis, 29.06.2021 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Alayköy'de Z.K isimli kadının evine misafirlik amaçlı giden Alayköy'de sakin A.K'nin aynı yerde Z.K’nin ikametgahın üst katındaki çardakta "seni seviyorum" diyip, evinden gitmesini isteyip gitmeyerek mülküne tecavüz edip, akabinde ikametgahın bahçe kısmında adı edilenin müsaadesi olmaksızın elleri ile vücuduna sarılarak sıkıp darp edip, sol boğaz kısmından öpüp Cinsel Saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, ayni gün olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede zanlı A.K.nin, olay yerine geldiği ve Z. K'a Cinsel Tacizde bulunduğu görüntünün tespit edildiğini söyledi. Polis, ayni gün Zanlı A.K.nin derdest emri gereği tutuklanmış olup gönüllü ifadesinin temin edildiğini ve zanlının suçlarını gönüllü ifadesinde itiraf ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup KKTC' de çalışma izinli olduğunu ve izninin iptal edileceğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC'de yalnız yaşamakta olup serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğunu söyledi. Polis, bu bağlamda tahkikatın tamamlanmış olup zanlının davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyen süre ile cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 14 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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