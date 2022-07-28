Çipli kimlikler kullanılabilecek

İçişleri Bakanlığından, KKTC vatandaşlarının araç ile Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahatleri hakkında bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “KKTC vatandaşları bugüne kadar araçla Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahatleri sırasında pasaportla çıkış yapmaktaydı. Küresel çapta yaşanan çip krizinin yarattığı sıkıntılardan dolayı çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde yaşadığımız sorunların kısa süre içerisinde çözümüne yönelik gerekli adımların, bakanlığımız tarafından atıldığını daha önce kamuoyuna duyurmuştuk” denildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ve bundan sonra geçerli olacak şekilde, vatandaşların araç ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerinde mağduriyet yaşamamaları için KKTC Gümrük Müdürlüğüyle başlatılan çalışma ve istişare sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği ve Polis Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimler sonucunda konunun çözüme kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların araçları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerde Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini KKTC çipli kimlik kartları ile yaptıktan sonra kimlik kartları ile seyahat edebilecekleri bildirildi.