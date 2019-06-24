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Çipras Türkiye'yi tehdit etti!

Türkiye’yi uyaran Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini" söyledi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
Çipras Türkiye'yi tehdit etti!

Meis adası açıklarındaki sondaj faaliyetine karşı Türkiye’yi uyaran Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini" söyledi.

Yunanistan’ın kamu yayıncısı EPT3’e bir röportaj veren Aleksis Çipras, Atina’nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.

Ankara'ya mesaj

Çipras, Avrupa Birliği’nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki yasadışı faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti. 

‘Bedeli’ olacağını söylemişti

Çipras, daha önce de Ankara’yı uyarmış ve saldırgan tutumundan vazgeçmemesi halinde bunun ‘bedeli’ olacağını söylemişti.

Yunan ordusu hazır

Öte yandan Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi’nde hazırda beklediği belirtildi.

Ekathimerini’nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer en çok Rodos’un doğusunda ve Meis’in güneyinde Türkiye’nin olası bir müdahalesi konusunda endişeleniyor. Habere göre olası bir gerginlikte Yunan deniz kuvvetleri karşılık verecek, ancak hava kuvvetleri de destekleyici rol oynayabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çipras
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Cemil plevne 2019-06-24 12:26:25

Biz turk milletinde candan olur. verdigimiz karardan olmayiz.

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Cüneyt Arkın 2019-06-24 12:32:26

Sen ne diyorsun leeeeeeennnnnn savunuuuuuuunnnnnnnn

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Kemal 2019-06-24 12:42:30

Azdan az çoktan çok hodri meydan

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Tc 2019-06-24 13:28:07

La Çipras kafan mu güzel sen kimsin türkiyeye kafa tutuyon senin ordunun gücü ne kadar :))))) fazla oynaşma yoksa dedeniz gibi sizide denize dökeriz Avrupa’nın şımarık çocuğu

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sinan kızıl 2019-06-24 14:20:29

ya kesersin sesini cipras
yok eger kesmezsen
turk ordusu gelir senin nefesini keser
bizim halkimizim her bireyi turk askeri aklinizi basiniza alin
bir gece ansizin gelebiriz...!!
zira kardaga bayragi diktigimiz gibi yunyanistanada turk bayragi diktirtme bize......!

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:)) 2019-06-24 14:55:21

Yunanistanın nüfusu 10 milyon. İstanbulun nüfusu 15 milyon. :P

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Yusuf Yiğiter 2019-06-24 15:18:19

Sen kımsın Türkiye yi tehdit edıyosun sız kendı meselenısı halledın once Türk’ün Türk’eten baska dostu yoktur

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