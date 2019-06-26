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Çipras’tan Erdoğan’a yanıt

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Lefkoşa'da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Bölgede İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte sondaj çalışmaları yapan fakat buna karşılık Türkiye'nin hamlesinden rahatsız olarak Avrupa Birliği ve ABD'ye şikayet Çipras'ın açıklamasında adeta akıl tutulması yaşadığı görüldü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
Çipras’tan Erdoğan’a yanıt

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin Kıbrıs’taki sondaj çalışmaları devam ederken, Türkiye’nin de bölgede çalışmaya başlaması Atina yönetimini adeta deliye döndürdü… Yunanistan’ın hamlesine sessiz kalan Avrupa ve ABD’ye Türkiye’yi haftalardır şikayet eden Yunanistan Başbakanı Çipras bugün açıklamalarda bulundu. Çipras,TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Çipras, Kıbrıs’taki Yunan Askeri Birliği’nde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın bugün AKP Meclis Grup Toplantısı’nda dile getirdiği Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değindi. Çipras, “Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kurallarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir. Gerek Yunanistan’ın gerekse Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız” dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığı konuşmada Çipras, “Yunanistan’ın ya da Rum Kesimi’nin egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye’nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir” dedi. Küstah açıklamalarda bulunan Çipras, “Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil; zafiyetinizi göstermektedir” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, bugünkü konuşmada “Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumaya kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 26.06.2019 10:34
Yorumlar
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Kartal 2019-06-26 12:05:09

Turkiye tek basinidir tek yumeukdr TÜRK ULUSU savasmak icin dogmustr

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Kemal 2019-06-26 12:36:22

El cuku ile iş yapar bu gavur lar hep

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osman 2019-06-26 13:47:27

şu yunan tohumlarına gereken cevabı her zaman verdik vermeye devam edeceğiz bir kaşık suda boğarız

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Trabzonspor 2019-06-26 14:10:05

Bu şımarıklar avrupa abd Türkiye müdehale edemesin diye adanın etrafını kuşatmışken adaya silahlı militanlarını gönderip silahsız insanları katlettiler. Adadaki Türkleri tamamen yok etmeye çalıştılar. Tıpkı Türk erkekleri 1. dünya savaşında cephelerde savaşırken askerlikten muaf olan ve fransadan getirilen ermenilerin Anadolu'da erkeksiz köylerde çoluk çocuğa yaşlıya kadına yaptığı katliamlar gibi. Ama sorsan hep onlar mazlum. Türklerle dostluk kurmak akıllarından dahi geçmedi çünkü 500 sene bunları besleyen Türkler onlar için insan bile değil. Ama abi dedikleri çok sevdikleri Avrupalı Almanlar bunları bir kaç ay yönetti neredeyse soyları kuruyordu ama bu onlar için çok önemli değil. Bunların Türklere olan düşmanlığı psikolojik sorunlarından kaynaklı.

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Kemal 2019-06-26 16:58:25

Gelin suyu ısıttık biz hazırız.

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Polat 2019-06-26 17:35:27

Bunlar türkün gücünü daha fark edememişler galiba,, geçen sefer ayşe tatile çıktı busefer fatmayı yollamasinlar fatma ayseye benzemez ciprasss!!!!

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Volkan 2019-06-26 17:54:48

Bu çiprasmıdır nedir ne yer ne içer bilmem ama bunun kesin kafası çok güzel Allah peygamber aşkına şuna Türklerin nasıl bir ırk olduğunu hatırlatmak gerek Buda yakın zamanda olacak

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