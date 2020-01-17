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Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı

17 Ocak 2020 Cuma 11:27
Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlandı

Kişilerin iş hayatında çalışabilmeleri ve iş yeri açabilmeleri için ihtiyaç duyulan kalfalık ve ustalık belgelerinin usul ve esaslarını güncel ihtiyaçlara göre düzenleyen “Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine sunuldu.
Resmi Gazete’nin 16 Ocak sayısında yer alan tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebilecek.
Tasarı, halen yürürlükte olan 28/1988 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası’nda ifade edilen belgelendirme kriterleri arasında güncelliğini yitirmiş bazı ifadelerin olması nedeniyle yasanın uygulanmasında yaşanan zorlukları gidermeyi amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Çıraklık
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