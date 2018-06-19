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Çırakoğlu: "Gönyeli’de kent ekonomisi korunmalı ve geliştirilmeli"

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ali Çırakoğlu, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Haziran 2018 Salı 12:34
Çırakoğlu: "Gönyeli’de kent ekonomisi korunmalı ve geliştirilmeli"

Halkın Partisi’nin Gönyeli’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Çırakoğlu, marka bir kent inşasında Halkın Partisi belediye meclis üyelerinin önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

İnatlaşmanın temel alındığı bir yönetim anlayışı değil bilimsel verilerin rehberlik ettiği bir anlayışın Gönyeli’de etkin kılınması önemlidir diyen Çırakoğlu, yeni dönemde bu anlayışın göreve geleceğine inandıklarını söyledi.

Sadece Gönyeli’de değil ülke genelinde kentlerimizi iyi yönetecek, kötü yönetimden kaynaklanan mutsuzluklara son vereceğiz. Huzur veren kentleri halkımızla birlikte kuracak, neşeli insanların dolaştığı kentleri hayal olmaktan çıkarıp gerçek yapacağız diyen Çırakoğlu, bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretinde çok faydalı geçtiğine işaret etti.

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Kent ekonomisinin yatırımların devam edebilmesi, gelişimin sürmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Çırakoğlu, Gönyeli’de daha fazla yatırım daha fazla gelişim için zemin vardır dedi.

Halkın ilgisi partimize duyulan güvenin artarak devam ettiğinin anlaşılması bakımından büyük önem arz etmektedir diyen Çırakoğlu, bu güvenin muhafaza edilmesi için gece gündüz çalışacağız dedi.

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