Çirkin saldırı!

İsveç'in Lefkoşa Büyükelçiliği'nin himayelerinde yürütülen Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Limasol'da sabah saatlerinde meydana gelen Köprülü Paşa Camii saldırısı ile ilgili bir açıklama yayımlayarak yaşanan saldırıyı kınadı.



Camiye atılan molotof kokteylleri ve duvarlarına yazılan ırkçı ifadelerden büyük üzüntü duyduğunu belirten ofis, caminin hemen yanına bulunan Aya Antonio Kilisesi ile birlikte dinler arası iş birliğine çok güzel bir örnek teşkil ettiğine vurgu yaptı.



Açıklamada kutsal mekanlara yapılan ırkçı saldırıların sadece söz konusu toplumlara yapılmış bir saldırı değil, tüm Kıbrıs adası genelinde dinler arası iş birliği için büyük bir özveri ile çalışan kurum ve kuruluşlara yapıldığı belirtildi.

Dini Yol Ofisi'nin açıklaması: