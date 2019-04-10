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Cittaslow Geçitkale Çocuk Belediyesi kuruldu

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:03
Cittaslow Geçitkale Çocuk Belediyesi kuruldu
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Geçitkale Belediyesi’nde, Cittaslow felsefesi ışığı altında bugün Geçitkale’de Cumhuriyet Lisesi 6. sınıf öğrencileriyle “Çocuk Belediyesi” kuruldu.
Geçitkale Belediyesi, çocukların ve gençlerin bölgede söz sahibi olması hedefiyle belediye bünyesinde “Geçitkale Çocuk Belediyesi” oluşturulduğunu duyurdu.

Çocuk Belediyesi’nin kuruluş amaçları şöyle açıklandı:
“Bölgede yaşayan çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını yakından takip edebilme”, “bölgenin gelişimi konusunda genç beyinlerin fikirlerinden yararlanabilme, projelerini hayata geçirebilme”, “etkinlikler düzenleyerek çocukların ve gençlerin bölgede söz hakkına sahip olmasına imkan sağlayabilme.”

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Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Çocuk Belediyesi Meclisi’nde görev dağılımı şöyle:
“Başkan: Mehmet Eryüce; Asbaşkan: Tanem Yüceer, Meclis Üyeleri: İnci Tabak, Atilla Uğurlu, Yezda N. Yaşkeşli, Ahmet C. Ar, Pelin Kuburcu, Yılmaz Seferber, Hira Şanverdi, Şevki Kadı, Zehranaz Güçeri ve Yiğit Baykan.”

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Çocuk Belediyesi'nin, Geçitkale Belediyesi ile işbirliği ve eş güdüm içerisinde çalışma yürüteceğini, çocuk belediyesi birimlerinin belirli periyotlarda belediye binasında ilgili departmanlarla çalışma yapacaklarını belirtti.

Çocuk belediyesini çok önemsediklerini ifade eden Öztaş, ''Bu belediyenin sembolik bir şey olmasını istemiyoruz. Her ay düzenli olarak toplanacağız, çocukların düşüncelerini alacağız. Yani bu Kasabayı beraber yöneteceğiz. Çocukların fikirleri bizim için son derece önem arz ettiğinden öncellikli ve yapılması en acil olan işleri birlikte yapacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cittaslow
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