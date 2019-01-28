Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kuruldu

Mehmetçik Belediyesi, çocukların ve gençlerin bölgede söz sahibi olması hedefinden hareketle belediye bünyesinde “Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi” oluşturulduğunu duyurdu.

Çocuk Belediyesi’nin kuruluş amacı, “Bölgede yaşayan çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını yakından takip edebilme”, “bölgenin gelişimi konusunda genç beyinlerin fikirlerinden yararlanabilme, projelerini hayata geçirebilme”, “etkinlikler düzenleyerek çocukların ve gençlerin bölgede söz hakkına sahip olmasına imkan sağlayabilme” şeklinde açıklandı.



“Başkanı Cemre Demiralp; Asbaşkan Mehmet Aydın Öngören . Meclis üyeleri, Melike Nur Topuz; Cansu Balcı; Onur Dinsev; Berke Kehan; Ayşem Çoban; Asil Türkmen ve Gölgem Zornacı.”