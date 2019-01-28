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Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kuruldu

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:29
Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi kuruldu

Mehmetçik Belediyesi, çocukların ve gençlerin bölgede söz sahibi olması hedefinden hareketle belediye bünyesinde “Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi” oluşturulduğunu duyurdu.
Çocuk Belediyesi’nin kuruluş amacı, “Bölgede yaşayan çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını yakından takip edebilme”, “bölgenin gelişimi konusunda genç beyinlerin fikirlerinden yararlanabilme, projelerini hayata geçirebilme”, “etkinlikler düzenleyerek çocukların ve gençlerin bölgede söz hakkına sahip olmasına imkan sağlayabilme” şeklinde açıklandı.

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Mehmetçik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 8 belediye meclis üyesi ve 1 başkandan oluşan, ilk ortak çalışmasını Mehmetçik Ortaokulu ve Kumyalı Karpaz Meslek Lisesi ile gerçekleştiren Çocuk Belediyesi Meclisi’nde görev dağılımı şöyle:
“Başkanı Cemre Demiralp; Asbaşkan Mehmet Aydın Öngören . Meclis üyeleri, Melike Nur Topuz; Cansu Balcı; Onur Dinsev; Berke Kehan; Ayşem Çoban; Asil Türkmen ve Gölgem Zornacı.”

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Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik Çocuk Belediyesi
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