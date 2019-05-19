Civelek: “Özellikle Gençlerimize Büyük Görevler Düşmektedir”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkan Murat Zeki Civelek, “Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın yaşatılması için her ferde, özellikle gençlerimize büyük görevler düşmektedir” dedi.

Civelek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Mustafa Kemal, Samsun’dan başlayarak tüm ülkede Kurtuluş Mücadelesini başlatmış ve Türk milletine yakışan yönetim şekli olan Cumhuriyet için dünyada eşine az rastlanan bir mücadele verilmiştir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın yaşatılması için her ferde, özellikle gençlerimize büyük görevler düşmektedir” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine olan güvenini kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet ederek dile getirdiğini kaydeden Civelek, mesajında, tüm ulusun Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.