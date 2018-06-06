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Civisilli, Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret etti

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:56
Civisilli, Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret etti

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, Sınırüstü köyündeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Civisilli, göreve gelir gelmez, yaşlı bakım evi olduğu halde engelli yurttaşlara da hizmet veren merkeze elinden gelen her türlü desteği vereceğini belirtti.

Civisilli, “Bugünümüze ve dünümüze sahip çıkacağız. Bu halkın evlatları olan engelli kardeşlerimize de kapılarını açan bu merkeze ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır. 27 yıllık öğretmenim, benim işim önce insan. İskele için yeni bir anlayışla çalışacağız” dedi.

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