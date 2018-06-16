Civisilli Ötükenlilerle buluştu

İskele Belediyesi Başkan adayı Fikret Civisilli ve beraberindeki ekip, Ötüken köy kahvesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

CTP’nin de destek verdiği bağımsız aday Civisilli, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ile Biray Hamzaoğulları ve İskele İlçe Başkanı Hüseyin Mülazim’in de katıldığı toplantıda bölge halkının talepleri dinlendi.

CTP basın bürosunun açıklamasına göre, Civisilli ilk olarak gençler için hayata geçireceği projelerinden bahsetti. Civisilli, “belediyeyi yönetenlerle bizim farkımız açıktır. Biz gençlere gelecek hazırlamaya çalışırken onlar gençleri siyasete alet edip aldatmaya çalışıyor” dedi.

Son bir ayın içinde kurulan bir şirkete 250 civarında gencin işe alındığını belirten Civisilli, gençlerin, “biz kazanırsak sizlerle sözleşme imzalayacağız” denilerek aldatıldığını ifade etti. Mevcut yönetimin dört yıldır oturduğunu, son üç aydır iş yapar görünmek için girişimler yaptığını belirten Civisilli, halkın buna kanmayacağını söyledi.

İNCİRLİ: “İSKELELİ KADINLARIN EMEĞİ EKONOMİYE KAZANDIRILMALI”

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de konuşmasında İskele’nin kırk yıldır aynı zihniyetle yönetildiğini ve İskele’nin artık yeni bir anlayış ile yönetilmesi gerektiğini söyledi.

İskele’de de değişimin şart olduğunu vurgulayan İncirli, Civisilli’nin bölge için hazırladığı projelerin bölgenin kalkınmasına da büyük katkılar sağlayacağını belirtti. İskeleli kadınların el emeğinin ekonomiye kazandırılması gerektiği üzerinde de duran İncirli, kadınıyla, genciyle aydınlık bir İskele yaratmanın mümkün olduğunu kaydetti. CTP’nin İskele’de bağımsız aday olan Fikret Civisilli’yi canı gönülden desteklediğini ifade eden İncirli, “İskele bu vizyonsuzluğa mahkum edilemez. İskele yeni dönemde ülkenin yükselen yıldızı olmalı. Halkımız 24 Haziran’da çok kıymetli oyunu kullanırken bunu düşünmeli. Bir şeyler aynı kalsın istemiyorsak bunu sandığa yansıtmak zorundayız” dedi.