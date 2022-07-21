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Çobanoğlu'nun vefatı... Üstel, başsağlığı diledi!

Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun eski Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 10:10
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Çobanoğlu'nun vefatı... Üstel, başsağlığı diledi!
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Çobanoğlu’nun ülkesine büyük hizmetler vermiş önemli bir isim olduğunun altını çizen Üstel, hizmetleri ve kişiliği ile asla unutulmayacağını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel şunları kaydetti:

“Ülkesine büyük hizmetler vermiş önemli bir ismi, Hüseyin Çobanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.
Gençlik yıllarında BRT’de bir nefer olarak başladığı hizmet yarışına, Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli katkılar koymuş olan Çobanoğlu, çalışkan ve beyefendi kişiliği ile de iz bırakmıştır.
Ulusal Birlik Partisi’ne de büyük hizmetlerde bulunmuş olan Çobanoğlu’nun ismi ve hizmetleri asla unutulmayacaktır.
Merhuma Allah’tan rahmet dilerken, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine de baş sağlığı dileklerimi sunarım.”

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