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Çobanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor!

21 Temmuz 2022 Perşembe 12:01
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Çobanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor!
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Çobanoğlu için uzun yıllar hizmet verdiği BRT’de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, ailesi, akrabaları ve sevenleri, BRT çalışanları katıldı.

Törende, Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi okundu, konuşmaların ardından saygı geçişi yapıldı.

Çobanoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

-Arıkhan

BRTK Personel ve İdari İşler Amiri Gül Uzun Arıkhan, törende yaptığı konuşmada, BRT çalışanlarının çoğunun Çobanoğlu sayesinde burada çalıştığını, ekmek yediğini ifade etti, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arıkhan, “Vefakar cefakar, iyi, merhametli, sevgi saygı dolu bir insan” olarak nitelediği Çobanoğlu’nu andı. Arıkhan, “bir abi baba” olarak bildikleri Çobanoğlu’nun BRT’de en büyük emeği olan kişilerden olduğunu ifade ederek, “İyi ki hayatımıza dokundu, iyi ki yanında yetişen insanlar olduk. Mekanı cennet olsun, hakkımız helal olsun. Bu dünyadan bir Hüseyin Çobanoğlu geçti” dedi.

-Doratlı

BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı da, acı bir vesileyle bir araya geldiklerini, BRT gibi ülkenin önemli kurumlarından birinde iz bırakmamın ve istisnasız tüm personel tarafından sevilmenin, Çobanoğlu’nun ne kadar değerli bir insan olduğunu gösterdiğini söyledi.

Doratlı, Çobanoğlu’nun büyük hizmetler verdiği BRT’nin ileriye dönük aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, tüm aileye başsağlığı diledi, Kıbrıs Türk halkı ve basını için ciddi bir kayıp olduğuna işaret etti, “Başımız sağ olsun” dedi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, “Sözün bittiği yerdeyiz” diyerek, Kıbrıs Türk basınının çok değerli bir bireyini kaybettiğini söyledi.

BRT ile özdeşleşen Çobanoğlu’nun yaptığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ifade eden Üstel, büyük bir değeri yitirdiklerini kaydetti. 

Üstel, “Manevi kardeşi” olarak nitelediği Çobanoğlu ile ülke için çok çalıştıklarını, emeğini acımayan çok değerli bir insan olduğunu vurguladı ve onu kaybetmenin acısını yaşadığını kaydetti. Üstel, Çobanoğlu’nun yattığı yerin cennet olmasını; zamansız kaybedilmesinden dolayı ailesine sabırlar diledi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Çobanoğlu’nun kaybedilmesinden dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, çekirdekten yetişen BRT çalışanı olan alçak gönüllü kimseyi kırmayan alçak gönüllü bir insan olduğunu anlattı.

Töre, Çobanoğlu’nun her zaman herkese kardeşçe, babaca yaklaştığını ifade ederek, kader tecelli edip yaşamını yitiren Çobanoğlu’nu andıklarını kaydetti, ailesine dostlarına sabırlar diledi, “Yattığı yer Nur olsun cennet olsun” dedi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Çobanoğlu için BRTK’da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, böyle günlerde kaybedilenlerle neler yaptıklarının düşünüldüğünü, Çobanoğlu’nu 40 yıla yakındır tanıdığını, özel konular dışında her zaman BRT’nin geliştirilmesi yayınlarını bütün dünyaya genişletmesi için çok konuştuklarını anlattı.

Ülkede yayıncılık bir yere gelmişse Çobanoğlu’nun da bunda büyük katlıları olduğunu vurgulayan Tatar, çalışanlarla, dostluklarıyla, sivil toplum örgütlerine yakınlığıyla, farklı görüşlerde olsa da tüm kesimlerin sesinin duyurulması, BRT’nin en iyi yere gelmesi için her alanda büyük hizmetleri geçtiğine işaret etti.

Tatar, Çobanoğlu’nu rahmetle andı, ailesine sabırlar, halka ve basın camiasına başsağlığı diledi.

-Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi

2 Şubat 1953 yılında Mağusa’da doğan Hüseyin Çobanoğlu, 15 Ocak 1972 yılında teknisyen olarak Bayrak Radyosu’nda işe başladı.

25 Ağustos 1999’da BRT müdürlüğüne getirilene kadar kurumda amirlik, koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük dahil bir çok önemli görev üstlenen Hüseyin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

BRT’den emekli olduğu dönem sonrası Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde görev alan Hüseyin Çobanoğlu, uzun yıllardır UBP’nin iletişim sorumluluğu görevini yürütüyordu. Çobanoğlu, evli ve iki çocuk babası olup, 3 de toruna sahipti.

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